تقرير مصور/ موكب حسيني يطعم مئات الالاف من زوار الأربعين على مدار الساعة في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ ما ان تدخل من سيطرة الكفيل في منطقة باب بغداد بكربلاء، يلفت نظرك موكب حسيني مميز بديكوراته فهو لا يستخدم الخيم او البناء او السندويج بنل، بل اتخذ سياجا وغطاء بلمسة فنية وتشاهد فيه زخم من قدور الطبخ الكبيرة القديمة "النحاسية" والجديدة يصل عددها الى (50) قدر، وخدامه يرتدون زيا موحدا ويعملون كأنهم اذرع ما كنة لا تتوقف حركتهم يقدم الكثير من وجبات الطعام والاكثر من العصائر الطبيعية والماء والشاي ويسلمها الى الزائرين من منافذ عدة، هذا الموكب يعمل فيه اهالي كربلاء المقيمين في العاصمة الايرانية "طهران" وخرج اجيالا من الخدام الحسينيون ويقدم كل موسم مئات الالاف من الوجبات.