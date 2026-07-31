تقرير مصور/ موكب مشكل من عائلة واحدة يخدم زوار الأربعين في كربلاء

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ جلس الجد بشيبته الكريمة في موكب "جار الحسين" في شارع "احمد الوائلي" واضعا يده على عكازه وارتدى الكوفية والعقال العراقي ويدقق النظر بنظارتيه الطيبة ويشرف على عمل موكبهم العائلي فيحفز هؤلاء ويرفع معنويات هؤلاء ويوصي الابناء وينصح البنات، وهو الخبير بالخدمة الحسينية واقامة الشعائر منذ نعومة اظفاره فخرج اجيالا واختصرها على عائلته حتى صارت ميزة هذا الموكب انه عائلي بامتياز وحتى الطعام الذي يقدم هو من صناعة بنات وحفيدات الجد الذي جاء مع عائلته من مدينة الصدر في العاصمة بغداد ليحيي الشعائر ويخدم زائري الامام الحسين (عليه السلام) في اربعينيته بمدينة كربلاء المقدسة.