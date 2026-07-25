تقرير مصور/ 70 موكباً لبدو العراق يخدمون زوار أربعينية الإمام الحسين (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ يصر ابناء البادية ان تكون لهم بصمة في الشعائر الحسينية سواء في شهري محرم الحرام وصفر الخير او باقي الشهور التي تكون فيها مناسبات اليمة بذكرى استشهاد الائمة الاطهار، ففي عمق الصحراء حيث الرمال والطبيعة القاسية يحرص ابناء العشائر البدوية في محافظة المثنى على اقامة مجالس العزاء من الخطابة واللطم ويطبقون قول امامهم جعفر الصادق (عليه السلام)، عندما قال "احيوا أمرنا رحم الله من أحيا امرنا"، كما وضعوا لهم بصمة في خدمة المشاية خلال مسيرة الزيارة الاربعينية واتخذوا من قضاء الخضر مقرا لمواكبهم حتى تجاوزت اعداد مواكبهم (70) موكبا تنحر فيها الذبائح وتقدم الطعام والشراب وخدمات اخرى للقاصدين زيارة قبلة الاحرار الامام الحسين (عليه السلام).