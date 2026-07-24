تقرير مصور/ متطوع يخدم زوار الأربعين ويخيط ملابسهم وحقائبهن واحذيتهم وعرباتهم

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ اتخذ زاوية صغيرة من موكب حسيني في مركز قضاء الشيوخ بمحافظة ذي قار مكانا له ليقدم خدمة شبه نادرة لحشود الزائرين القادمين من محافظة البصرة والمنطلقين من اقضية ذي قار تتمثل في خياطة الملابس المتضررة والحقائب الجلدية والاحزمة واقمشة عربات الاطفال واصلاح دواليبها "التايرات" واحزمة رفع الرايات وخدمات اخرى بمهارة مستخدما ماكنتي خياطة الاولى ممن يستخدمها الاسكافيون والاخرى المستخدمة من قبل خياطو الملابس، ويتكفل بتحمل نفقات كل مواد اعادة الاصلاح للملابس وغيرها.