تقرير مصور/ تجمّع جماهيري حاشد في باراشنار بباكستان لتوديع القائد الإمام الشهيد "الخامنئي" بنعوش رمزية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مدينة باراشنار في مقاطعة كورام الباكستانية تنظيماً لتجمّع جماهيري كبير لتوديع القائد الشهيد، الإمام الخامنئي. وتابع الآلاف مشاهد الدفن عبر الشاشات، فيما حملوا صوره ووقفوا إلى جانب نعوش رمزية تحمل أسماء القائد الشهيد وحفيدته وسائر الشهداء. كما عُرضت صور طلّاب مدرسة "ميناب" الذين استشهدوا في عدوان أميركي غاشم، إلى جانب حقائبهم المدرسية ومقاعدهم الفارغة، في مشهد مهيب جسّد الوفاء والعهد.