تقرير مصور/ الشيخ الدكتور خالد الملا يكتب أثناء تشييع شهيد الأمة الاسلامية الإمام الخامنئي بالنجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ بقلوب يعتصرها الألم، مفعمة بالفخر والاعتزاز ، شاركنا اليوم في الاستقبال المهيب لجثمان شهيد الأمة، الإمام الراحل المستطاب، السيد علي الخامنئي طاب ثراه وسط حشد رسمي وشعبي غفير وقد عبّر المستقبِلون بدموعهم ومشاعرهم الصادقة عن عميق حزنهم وعظيم محبتهم لإمامٍ أمضى حياته مدافعاً عن الحق، ومرّغ كرامة الصهاينة والمجرمين في وحل الهزيمة، ليبقى رحيله فصلاً جديداً من فصول العزة والكرامة التي خطّها بجهاده وثباته.

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