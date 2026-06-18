تقرير مصور/ حشود غفيرة تحضر مراسم باستبدال راية قبة السيدة الشريفة ابنة الإمام الحسن المجتبى (ع) في الحلة بالعراق

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أقيمت مراسم خاصة باستبدال قبة حرم السيدة الشريفة بمناسبة حلول شهر محرم عام ١٤٤٨ هـ، وهي ابنة الإمام الحسن المجتبى (عليه السلام)، في الحلة بالعراق. وقد شهدت هذه المناسبة مشاركة واسعة من عامة الشعب، إلى جانب شخصيات دينية وحكومية وقبلية. ويواصل القائمون على المرقد استعداداتهم بتزيين الحرم بالسواد استعدادًا لموسم الحداد على الإمام الحسين (عليه السلام).