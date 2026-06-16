تقرير مصور/ مركز التعليم الإسلامي لأهل البيت (ع) يُكمل بناء الطابق الثاني مع حسينية جديدة في بنغلاديش
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أكمل مركز التعليم الإسلامي لأهل البيت في ثالث أكبر مدينة في بنغلادش "خولنا"، بناء طابقه الثاني، والذي يضم الآن حسينية حديثة. وكانت المساهمة الكبيرة للمرحوم سيد غلام مصطفى في تأمين الأرض للمركز. وخلال حفل الافتتاح، تُلِيَت الفاتحة على روحه وعلى أفراد أسرته المتوفين، وطُلب من الحضور الدعاء له.
16 يونيو 2026 - 08:57
رمز الخبر: 1827737
مصدر: أبنا
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