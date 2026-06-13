تقرير مصور/ نشر لافتات الحزن العاشورائيّ ومعالم العزاء خاصّة بمحرّم في حرم أبي الفضل(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ باشرت ملاكاتُ قسم رعاية الصحن الشريف في العتبة العبّاسية المقدّسة، نشر لافتات الحزن العاشورائيّ ومعالم العزاء، الخاصّة بشهر المحرّم الحرام في أروقة صحن مرقد أبي الفضل العباس(عليه السلام) وسوره الخارجي. وشملت الأعمال تغطية أجزاء من الصحن المطهّر وجدرانه بالقطع السوداء، إلى جانب تثبيت لافتاتٍ مطرّزة بعبارات المواساة الخاصّة بهذه المناسبة، تعبيرًا عن الحزن واستذكارًا لمصاب الإمام الحسين وأهل بيته(عليهم السلام) في واقعة الطفّ الأليمة.