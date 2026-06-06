تقرير مصور/ مهرجانات وفعاليات خطابية إحياءً لذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب (ع) في ذمار اليمنية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ شهدت مديريات عنس والحداء وضوران وميفعة عنس وجهران ووصاب السافل بمحافظة ذمار، مهرجانات وفعاليات خطابية إحياءً لذكرى يوم ولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تحت شعار: "من كنت مولاه فهذا علي مولاه". وألقيت خلال الفعاليات كلمات أشارت في مجملها إلى أهمية الاحتفاء بذكرى الولاية، وتعزيز التمسك باليد التي رفعها الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله يوم الغدير، وحاجة الأمة إلى تولي الإمام علي كرم الله وجهه قائداً وإماماً وولياً وهادياً.