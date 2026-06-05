مقتل جندي للكيان الصهيوني وإصابة آخرين بمسيرة لحزب الله جنوبي لبنان

قتل جندي للكيان الصهيوني وأصيب آخرون، الخميس، في استهداف بسيرة أطلقتها حزب الله في إطار التصدي لقوات الاحتلال جنوبي لبنان.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ــ أبنا ــ أطلقت مسيّرة مفخخة من لبنان استهدفت مجموعة من الجنود الإسرائيليين ما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخرين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إصابة 63 ضابطاً وجندياً في معارك جنوبي لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة.

وقال جيش الاحتلال، إن إجمالي خسائره بلبنان منذ تجدد القتال في 2 مارس/آذار الماضي ارتفع إلى 27 قتيلا و1243 مصاباً بين ضابط وجندي، من بينهم 72 في حالة خطيرة و139 إصاباتهم متوسطة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدوانها بالتوغل والغارات على بلدات عدة وبنى تحتية في لبنان ، في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار االمعلن منذ 17 أبريل/نيسان 2026.

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