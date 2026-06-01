تقرير مصور/ مراسم رفع راية الغدير المركزية في المرقد العلوي الشريف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقامت العتبة العلويّة المقدّسة مراسم رفع راية الغدير المركزية ( من كنت مولاه فهذا عليٌ مولاه) في رحاب مرقد أمير المؤمنين (عليه السلام)، إيذانًا بانطلاق فعاليات أسبوع الغدير الأغرّ الذي يُقام احتفاءً بـ "عيد الله الأكبر"، وذلك بحضور ضيوف المرقد العلويّ المطهّر من ممثلي مراجع الدين العظام والعلماء الأعلام وطلبة وأساتذة الحوزة العلمية وأمناء وممثلي العتبات المقدّسة والمزارات الشريفة و شيوخ العشائر والوجهاء ومدراء الرسمية في محافظة النجف الأشرف، والأمين العامّ للعتبة المقدسة الخادم السيّد عيسى الخرسان ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأقسام والخدم العاملين في المرقد الطاهر.

