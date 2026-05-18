تقرير مصور/ موكب خدم العتبة العلوية المقدسة يحيي ذكرى استشهاد الإمام الجواد (ع) في رحاب الكاظمية المقدسة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أحيا موكب خدم العتبة العلوية المقدسة مراسم العزاء في ذكرى استشهاد الإمام التقي محمد الجواد (عليه السلام) في أجواء حزينة شهدها صحن الإمامين الكاظمين (عليهما السلام)، إذ شارك في الموكب جمع من الخدم العاملين في مختلف الأقسام، وصدحت الحناجر بمراثي العزاء تعبيرًا عن الولاء واستذكارًا للمظلومية التي تعرّض لها الأئمة الأطهار (عليهم السلام).