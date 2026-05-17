تقرير مصور/ احتشاد عظيم للحوزويين وأمة حزب الله دعماً للشيعة المظلومين في المنطقة

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ احتشد العلماء، وأساتذة الحوزات العلمية، والمسؤولون الحوزويون، ورجال الدين، وطلاب العلوم الدينية، ومختلف فئات وشرائح الشعب الثوري في مدينة قم. دعماً للشيعة المظلومين في المنطقة (البحرين، الكويت، الإمارات، وغيرها)، وقد نُظّم هذا التجمع بتضافر جهود كل من: جمعية المدرسين في الحوزة العلمية بقم، والمجلس الأعلى وإدارة الحوزات العلمية، وذلك في رواق الإمام الخميني (قدس سره) داخل العتبة المطهرة للسيدة فاطمة المعصومة (سلام الله عليها).