تقرير مصور/ متحف الكفيل يعرض درهمًا فضيًّا يوثّق مرحلة ولاية العهد للإمام الرضا (عليه السلام)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ عرض متحفُ الكفيل للنفائس والمخطوطات في العتبة العبّاسية المقدّسة، درهمًا فضيًّا يوثّق مرحلة ولاية العهد للإمام علي بن موسى الرضا (عليهما السلام). وقال رئيسُ قسم المتحف السيد نافع الموسوي: إنّ "عرض هذه القطع التاريخية أمام الزائرين في قاعة العرض، يأتي لإتاحة الفرصة والاطّلاع المباشر على المقتنيات التي توثّق مراحل مهمّة من التاريخ الإسلاميّ، واستعراضها في المتحف يُسهِمُ في تعزيز الوعي التاريخيّ والثقافيّ، ويعرّف الزائرين بقيمة المسكوكات، بوصفها وثائق مادّية تعكس الأحداث في تلك الحقبة".