تقرير مصور/ العتبة العلويّة المقدّسة تكرّم عوائل شهداء والجرحى في محافظات شمال العراق وفاءً لتضحياتهم
وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ بادرت العتبة العلويّة المقدّسة ، وعبر وفدٍ رسمي ترأسه عضوُ مجلس إدارتها الخادم علي محبوبة، إلى تكريم عوائل الشهداء والجرحى في عددٍ من المحافظات الشمالية، الذين قضوا جرّاء العدوان الصهيو-أمريكي على العراق، وذلك تقديرًا لتضحياتهم الكبيرة في الدفاع عن الدين والأرض والعِرض، ضمن مبادرةٍ إنسانية تعبّر عن روح الوفاء.
5 مايو 2026 - 12:29
رمز الخبر: 1810118
مصدر: أبنا
تعليقك