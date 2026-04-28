تقرير مصور/ العتبة العلوية المقدسة تحتفي بقارئات واعدات من الجالية الباكستانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ تواصل دار القرآن الكريم النسوية تنفيذ مشروعها التخصصي لإعداد قارئات من الجالية الباكستانية -فئة البراعم -،عبر برنامج تدريبي متكامل يجمع بينا لإتقان العلمي والجمال الأدائي. ركّز البرنامج على تدريب المشاركات على تلاوة مقاطع قرآنية مختارة وفق احكام التجويد ، مع العناية باللفظ السليم ومخارج الحروف ،فضلاً عن تنمية مهارات الاداء الصوتي والتدّرب على الموشحات القرآنية، بما يسهم في صقل قدارتهن وإبراز مواهبهن التلاوية.