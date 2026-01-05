تقرير مصور/ العتبة العلوية تفتتح نفقي الرسول (ص) والشيخ الطوسي(قده) في النجف الأشرف بمناسبة ولادة أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ في إطار جهودها المستمرّة لتطوير البنى التحتية وتعزيز راحة الزائرين وتنظيم الحركة المرورية في مدينة النجف الأشرف، افتتحت العتبة العلويّة المقدّسة نفقَي الرسول (صلّى الله عليه وآله) والشيخ الطوسي (قده)، في خطوة نوعية على صعيد الخدمات والتسهيلات الميدانية حول محيط الصحن الشريف بمناسبة ولادة أمير المؤمنين (ع).