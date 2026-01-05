تقرير مصور/ مراسم افتتاح نفق الرسول (ص) والطوسي (قد) تيمّنًا بالولادة أمير المؤمنين (ع) في النجف الأشرف

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ تيمّنًا بالولادة المباركة للمولى أمير المؤمنين الإمام عليّ (عليه السلام)، وضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة، أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة حفل افتتاح نفق الرسول (صلّى الله عليه وآله) ونفق الطوسي (قدس سره)، بحضور ممثّلي العتبات المقدّسة والمزارات الشيعية الشريفة، إلى جانب رجال الدين من فضلاء وطلبة الحوزة العلمية والنخب المجتمعية والعشائرية، فضلًا عن محافظ النجف الأشرف ورئيس مجلس المحافظة، والقيادات الأمنية، ومديري الدوائر الخدمية، وبحضور الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة الخادم السيد عيسى الخرسان ونائبه، وأعضاء مجلس الإدارة، وخدم العتبة المقدسة.