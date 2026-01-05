تقرير مصور/ العتبة العلوية تفتتح مشروع حديقة الغدير وسط مدينة النجف الأشرف احتفالًا بذكرى ولادة الامام علي (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ افتتح الأمين العامّ للعتبة العلويّة المقدّسة، الخادم السيد عيسى الخرسان، مشروع حديقة الغدير وسط مدينة النجف الأشرف، احتفالًا بذكرى ولادة سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وذلك ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، وفي إطار سلسلة من المشاريع الخدمية التي تعمل الأمانة العامّة على تنفيذها والإشراف عليها خدمةً للنجف الأشرف وزائريها في هذه المناسبة الميمونة.