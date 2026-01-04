تقرير مصور/ برعاة العتبة العلوية..تكريم 225 أكاديميًا احروز لقب الاستاذية وبراءة الاختراع لعام 2025

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أقامت الأمانة العامّة للعتبة العلويّة المقدّسة حفلًا لتكريم (٢٢٥) أكاديمياً من الحاصلين على لقب الأستاذية وبراءات الاختراع خلال العام 2025، وذلك ضمن معالم الاحتفال بذكرى ولادة سيد الأوصياء ويعسوب الدين وقائد الغرّ المحجّلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، وضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة المبارك، بحضور الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة الخادم السيد عيسى الخرسان ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلين عن وزارتي الخارجية والتعليم العالي، وجمعٍ من النخب الأكاديمية والعلمية ورؤساء وعمداء الجامعات في النجف الأشرف.