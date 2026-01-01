تقرير مصور/ مشاركة واسعة في مراسم إحياء يوم الله التاسع من دي بمدينة قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت مراسم إحياء يوم الله التاسع من دي، تحت شعار «تعزيز البصيرة» و«صون قيم الثورة»، وذلك في مدرسة فيضية العلمية بمدينة قم. وقد ألقى آية الله السيد هاشم حسيني بوشهري، رئيس جماعة المدرسين في الحوزة العلمية، كلمة بهذه المناسبة، بحضور أعضاء الجماعة، والأساتذة، وفضلاء الحوزة، والطلبة، وجموع من المؤمنين الثوريين. وإحياء ذكرى ملحمة "9 من دي" يُبين تمسك الشعب الإيراني بالثورة الإسلامية وقيمها، ويؤكد أن الوعي والبصيرة الشعبية يشكلان خط الدفاع الأول أمام محاولات زعزعة الاستقرار. هذه المناسبة السنوية ليست مجرد احتفال، بل هي تجديد للعهد بين الشعب وسماحة القائد المفدّى، ورسالة واضحة بأن الشعب الإيراني قادر على مواجهة التحديات والفتن بحزم ووحدة.