تقرير مصور/ مسيرات شعبية في مدينة اصفهان بمناسبة ملحمة "9 دي" من السنة الايرانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انطلقت مسيرات شعبية ضمن إقامة مراسم إحياء ذكرى "9 من دي" من السنة الإيرانية أمس الثلاثاء، في مدينة اصفهان شارك فيها فئات الشعب الايراني. وإحياء ذكرى ملحمة "9 من دي" يُبين تمسك الشعب الإيراني بالثورة الإسلامية وقيمها، ويؤكد أن الوعي والبصيرة الشعبية يشكلان خط الدفاع الأول أمام محاولات زعزعة الاستقرار. هذه المناسبة السنوية ليست مجرد احتفال، بل هي تجديد للعهد بين الشعب وسماحة القائد المفدّى، ورسالة واضحة بأن الشعب الإيراني قادر على مواجهة التحديات والفتن بحزم ووحدة.