تقرير مصور/ برعاية العتبة العلوية..مسرحيةً فكريةً هادفةً بعنوان (مملكة النور) تزامنًا مع ذكرى ولادة أمير المؤمنين(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ ضمن فعاليات أسبوع وليد الكعبة، قدّم قسم الشؤون الفكرية والثقافية في العتبة العلوية المقدسة، من خلال شعبة الثقافة الإسلامية، مسرحيةً فكريةً هادفةً بعنوان (مملكة النور)، تزامنًا مع ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذلك على قاعة مالك الأشتر(رضوان الله عليه).