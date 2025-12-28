تقرير مصور/ خدمات متنوعة قدمتها العتبة العلوية للزوار بمناسبة استشهاد الإمام الهادي(ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قامت العتبة العلويّة المقدّسة بتقديم خدماتها لزائري الإمام علي الهادي (عليه السلام) في مدينة سامراء المقدسة، وذلك ضمن جهود الإسناد الخدمي للعتبة العسكرية، بمناسبة إحياء ذكرى استشهاد الإمام (عليه السلام). وقال مسؤول الطباخين في مضيف الزائرين، الخادم شبر جليل إبراهيم، للمركز الخبري: إن مضيف العتبة العلوية المقدسة شرع بتقديم الوجبات الغذائية للزائرين، إذ بلغ عدد الوجبات المقدَّمة 30 ألف وجبة، بمعدل 10 آلاف وجبة لكل وجبة في الفطور والغداء والعشاء.