تقرير مصور/ ندوة تحت عنوان "فاطمة الزهراء (ع) قدوة للمرأة المسلمة في عصرنا الحاضر" بمدينة يانغون في ميانمار

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أقيمت بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، ندوة أدبية بعنوان "الحياة الطيبة" في مسجد "ماغوسي أجما" بمدينة يانغون، تحت إشراف مركز أبحاث وتدريب المسلمين الشيعة في ميانمار. وقد أدارت الندوة السيدة زينب مدينة بايك، نائبة مدير قسم التدريب في المركز، والتي ألقت أيضاً الكلمة الافتتاحية. وتركزت المناقشة على موضوع "فاطمة الزهراء (سلام الله عليها) قدوة للمرأة المسلمة في عصرنا الحاضر".