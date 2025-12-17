تقرير مصور/ مسيرة جماهيرية سلمية بمناسبة مجزرة زاريا في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ شهدت مدينة زاريا في 14 ديسمبر 2025، أبشع مجزرة كبرى ارتكبتها السلطات النيجيرية آنذاك، حيث هجمت قوات الشرطة على المدنيين العزل الأبرياء الشيعة بالسلاح الحي واطلقت النار عليهم، واستشهد في هذا الهجوم الارهابي الغاشم نحو أكثر من 1000 شخص بينهم نساء وأطفال، كما اعتقلت السلطات زعيم الحركة الاسلامية النيجيرية الشيخ ابراهيم الزكزاكي وعقيلته في هذه الحادثة، وتشهد مدن نيجيرية مسيرات جماهيرية سليمة استذكارا لهذه المجزرة الكبرى .