تقرير مصور/ بولادة السيدة "فاطمة الزهراء" وأسبوع العفاف..احتشاد واسع في حرم السيد أحمد بن موسى الكاظم (ع)" المشهور بلقب شاهچراغ

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أقيمت مراسم خاصة بمناسبة ولادة السيدة الطاهرة "فاطمة الزهراء" (ع) بنت النبي محمد صلى الله عليه وآله وأسبوع العفاف، في حرم السيد أحمد بن موسى الكاظم (ع) المشهور بلقب شاهجراغ (سيد النور)، في مدينة شيراز جنوب ايران، واحتشد السيدات والفتيات للمشاركة في هذه المناسبة العظيمة.