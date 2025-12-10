تقرير مصور/ مظاهرات سلمية حاشدة تطالب بالإفراج عن الشباب الشيعة في غلغت-بلتستان الباكستانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ أعرب رجل الدين البارز في مدينة غلغت-بلتستان بباكستان، آغا السيد راحت حسين الحسيني، عن امتنانه العميق لأتباع أهل البيت عليهم السلام على مشاركتهم الواسعة في المسيرة السلمية التي ارتفعت فيها الهتافات بشعار لبيك يا حسين ولبيك يا مهدي (عليه السلام) بحماس بالغ. واحتجوا على الاعتقالات القسرية للشباب الشيعة وطالبوا بالإفراج الفوري عنهم. ودعا الحسيني الى الوحدة بين المسلمين محذرا السلطات من عدم إطلاق سراح الشباب، فإن المنطقة ستضرب عن العمل من خلال مظاهرات سلمية. فيما أكد المتظاهرون أن صوتهم لن يُسكت حتى يعود الشباب المعتقلين إلى بيوتهم.