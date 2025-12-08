تقرير مصور/ نشر لافتات خاصّة بأسبوع العفاف في حرم أمير المؤمنين(ع) استعدادًا للاحتفاء بولادة السيّدة الزهراء (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ نشرت العتبة العلويّة المقدّسة لافتات خاصة بأسبوع العفاف بعد إكمالها لاستعداداتها الفنية واللوجستية لإحياء ذكرى ولادة السيّدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) وإطلاق فعاليات أسبوع العفاف، ضمن برنامج يمتد لـ 11 يومًا ويضمّ نحو 21 فعالية منوَّعة تستهدف أكثر من 26 ألف مشاركة من مختلف الشرائح، بينها الطالبات الجامعيات والفتيات بسن التكليف وعوائل خدم أمير المؤمنين (عليه السلام).