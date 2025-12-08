تقرير مصور/ وفد الشيخ الزكزكي يقدم واجب العزاء لأسرة الشيخ الراحل داهيرو باوتشي العالم القرآني البارز في باتشوي النيجيرية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ قام وفد ممثل زعيم الحركة الاسلامية الشيخ ابراهيم الزكزكي في نيجيريا الشيخ بزيارة أسرة الشيخ الراحل "داهيرو عثمان"، في مدينة باتشوي النيجيرية لتقديم واجب العزاء لها، حيث قد أشاد الشيخ بدماسي، متحدثًا باسم الوفد، بالعالم القرآني البارز واصفًا إياه بأنه خادم للإسلام والإنسانية طوال حياته. كما دعا أعضاء الوفد بالرحمة لروحه وبالصبر والسلوان لأسرته. وتأتي الزيارة للاهتمام بالأسر وخدام القرآن الكريم والمبلغين في نيجيريا