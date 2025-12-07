تقرير مصور/ باستضافة حرس الثورة.. انطلاق المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب «سهند 2025» بمشاركة 10 دول

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ـ انطلقت المناورة المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون، تحت اسم «سهند 2025»، لمدة خمسة أيام، بمشاركة 18 وفدًا رفيع المستوى من الدول الأعضاء العشرة في منظمة شنغهاي للتعاون ومنظمات عسكرية وأمنية إقليمية، وذلك باستضافة القوات البرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية وبالتعاون مع وزارة الخارجية، في مدينة شبستر بمحافظة أذربيجان الشرقية.