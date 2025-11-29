تقرير مصور/ العتبة العلوية المقدسة تستضيف وفود مؤتمر للعلامة النائيني الثاني

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ رحّبت العتبة العلوية المقدسة بالوفود المشاركة في النسخة الثانية من مؤتمر العلامة النائيني. وقد استقبلت الأمانة العامة للعتبة، برئاسة الأمين العام السيد عيسى الخرسان، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة، والقيادة وكوادر مركز العلوي للبحوث والدراسات، وخَدَمة من مختلف الأقسام، الوفود العلمية والثقافية الحاضرة في المؤتمر. وسيُفتتح الحدث يوم الخميس في رحاب مرقد الإمام علي (عليه السلام)، بالتعاون مع العتبة الحسينية المقدسة ومديرية الحوزات العلمية في قم.