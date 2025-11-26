تقرير مصور/ طلبة الحوزة العلمية الناقطون بالأردية يشاركون بعزاء استشهاد السيدة فاطمة الزهراء(ع) في قم

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تزامناً مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)، شارك طلبة الحوزة العلمية الناطقون بالأردية، والزوار، ومحبو السيدة الطاهرة "الزهراء"(ع) في مسيرة انطلقت من مرقد السيدة فاطمة المعصومة (عليها السلام) إلى مسجد جمكران، حيث شهد الطريق مواكب نصبت خيم لتقدم الخدمات الزوار .