تقرير مصور/ ندوة بعنوان "الأثر المستدام لحزب العدالة والتنمية على قضايا المجتمع الشيعي في تركيا"

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ انعقدت ندوة فكرية متخصصة بعنوان "الأثر المستدام لحزب العدالة والتنمية على منظومة القضايا داخل المجتمع الشيعي في تركيا"، نظّمتها وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية (ABNA) بالتعاون مع مركز زاوية للدراسات، وذلك في قاعة المؤتمرات التابعة لمجمع أهل البيت (ع) العالمي. وخلال هذه الندوة قدّم الأساتذة الدكتور عباس خامه‌يار، والدكتور محمد دين‌محمدي، والدكتورة زهرا كبيري‌بور، والدكتور محمد صادقيان بحوثهم ومداخلاتهم.