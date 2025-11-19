تقرير مصور/ افتتاح مشروع مائي جديد باسم السيدة فاطمة الزهراء بمنطقة نائية في نيجيريا

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في إطار مشروع «ساقي عطاشى كربلاء» الذي يشرف عليه مركز الدراسات الأفريقية التابع للعتبة العباسية المقدسة، تم افتتاح البئر رقم (68) في منطقة طريق سامناك بنيجيريا، وقد أُطلق عليه اسم «بئر السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)». وقد أُنجز هذا المشروع المبارك تحت إشراف منسقي المركز في نيجيريا، الشيخ إبراهيم موسى والشيخ شمس الدين عبد الله. ويأتي ضمن سلسلة من المشاريع المائية التي ينفذها المركز لخدمة المجتمعات الأفريقية، والتخفيف من معاناة السكان في المناطق التي تعاني من شح المياه، وإحياء قيم الكرم والعطاء التي جسدها الإمام الحسين وأهل بيته الأطهار (عليهم السلام).