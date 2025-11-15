تقرير مصور/ العتبة العسكرية تخدم آلاف الزائرين في إحياء ذكرى السيّد القاسم بن الإمام الكاظم (ع)

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في أجواء من الحزن والخشوع، شارك وفد من الأمانة العامة للعتبة العسكرية المقدسة في إحياء ذكرى رحيل السيّد القاسم بن الإمام الكاظم (عليهما السلام)، وذلك في مدينة القاسم بمحافظة بابل. وقد شهدت المناسبة حضوراً واسعاً من الزائرين والمؤمنين الذين اجتمعوا للمشاركة في هذه الذكرى الاليمة. وكان لشعبة الضيافة في العتبة العسكرية المقدسة شرف خدمة الزائرين عبر تقديم عشرات الآلاف من الوجبات الغذائية .