تقرير مصور/ مشاركة شخصيات شيعية وسنية في مؤتمر "اختبار الأمة في ميدان غزة" بمدينة فيصل آباد الباكستانية

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ انعقد مؤتمر "اختبار الأمة في ميدان غزة"، بمدينة فيصل آباد، في باكستان، حضره شخصيات دينية بارزة وسياسية معروفة وثقافية، من طوائف مختلفة، الشيعة والسنة وغيرهما، وتناول المؤتمرون قضايا الأمة في العصر الحديث بما يخص قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة الجماعية من قبل الكيان الصهيوني المحتل الغاشم منذ أكثر من سنتين .