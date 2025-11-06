تقرير مصور/ العتبة العباسية تنصب أبواب خشبية جديدة لمرقد السيد أبو الفضل زيد النار ابن الإمام الكاظم (ع) في الديوانية

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أنهت ملاكات العتبة العباسية المقدسة، أعمالها الخاصة بنصب أربعة أبواب خشبية جديدة لمرقد السيد أبو الفضل زيد النار ابن الإمام موسى الكاظم (عليه السلام) في محافظة الديوانية. وقال رئيس قسم صناعة شبابيك الأضرحة الشريفة في العتبة المقدسة، السيد ناظم جاسم الغرابي: إنّ "الأبواب صمّمتها ونفّذتها ملاكات متخصصة من شعبة النجارة التابعة للقسم، وصُنعت من خشب الساج البورمي عالي الجودة، المستورد من مناشئ عالمية موثوقة، لضمان متانتها وجمالها الفني".