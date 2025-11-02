تقرير مصور/ الهيئات النسائية تقيم احتفالا تكريميا حاشدًا للفتيات اللواتي تشرّفن بارتداء العباءة الزينية في لبنان

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في أجواء الولادة العطرة لعقيلة الطالبيين السيدة زينب (ع)، وبرعاية الأمين العام لحزب الله؛ سماحة الشيخ نعيم قاسم، أقامت الهيئات النسائية في منطقة جبل عامل الثانية احتفالًا تكريميًّا حاشدًا للفتيات اللواتي تشرّفن بارتداء العباءة الزينبية خلال العامين 2024 – 2025، تحت شعار "كزينب"، وذلك في قاعة حسينية بلدة الدوير، بحضور حشد من الفعاليات الدينية والاجتماعية والنسائية، حيث بلغ عدد المكرَّمات 857 أختًا.