"جبهة الاسناد السيبرانية" تنشر هويات وتسجيلات مصورة لموظفي شركة "مايا" العسكرية الصهيونية

اعلنت جبهة الاسناد السيبرانية انه "نظرًا لكشف الهوية الشخصية والوظيفية للأفراد العاملين في هذه الشركة، وإمكانية وصولهم إلى معلومات سرية حول مشاريع وزارة الحرب.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ في إطار عملية الاختراق المستمرة لشركة "مايا" (التابعة لوزارة الحرب الصهيونية)، نشرت "جبهة الإسناد السيبرانية" (https://t.me/CyberIsnaadFront2) هويات بعض موظفي هذه الشركة.

اعلنت جبهة الاسناد السيبرانية انه "نظرًا لكشف الهوية الشخصية والوظيفية للأفراد العاملين في هذه الشركة، وإمكانية وصولهم إلى معلومات سرية حول مشاريع وزارة الحرب، يبدو أن جيش النظام الصهيوني قد ينفذ 'عملية هانيبعل' تجاه هؤلاء الأشخاص، كي لا يُأسرُوا من قبل الخلايا الخفية التابعة لمحور المقاومة في الأراضي المحتلة.

ما هي عملية هانيبعل؟

إذا كان هناك احتمال بأن يكون جندي صهيوني على وشك الأسر، فإن القوات العسكرية الصهيونية مخوّلة ببذل أقصى طاقتها لمنع حدوث ذلك، حتى لو أدى هذا الإجراء إلى إصابة أو قتل ذلك الجندي الإسرائيلي نفسه.

..................

انتهى / 232