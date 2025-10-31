سوريّون يُعتدون على زوّار عراقيّين في معبر البو كمال الحدودي

قام شخص سوري يحمل سلاحاً ابيض بإيقاف سيارة تقل مسافرين عراقيين في معبر منطقة "البو كمال" الحدودية مع سوريا، ليُنزل الركاب ويطلب منهم تسليم جوازاتهم تحت تهديد السلاح.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ تداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه قيام شخص يحمل سلاحاً ابيض بإيقاف سيارة تقل مسافرين عراقيين في معبر منطقة "البو كمال" الحدودية مع سوريا، ليُنزل الركاب ويطلب منهم تسليم جوازاتهم تحت تهديد السلاح مما أثار سخطا واسعاً داخل المجتمع العراقي.

من جانبه، أكد مدير العلاقات في هيئة المنافذ البرية والبحرية السورية، مازن علوش، عدم إغلاق معبر البوكمال ـ القائم.

وقال علوش في توضيح على "إكس"، إنه "لم يحدث أيّ إغلاقٍ لمعبر البوكمال – القائم، وحركة العبور مستمرة بشكلٍ طبيعي ومنتظم من كلا الجانبين".

وأضاف "قد وقع إشكالٌ فرديٌّ محدود داخل الأراضي السورية، حين قام أحد المواطنين بالاعتداء على سيارة أحد الإخوة العراقيين، إلا أنّ الحادثة تمّت معالجتها فوراً بتدخّل قوى الأمن الداخلي في المنطقة، حيث تمّ إلقاء القبض على المعتدي، وتابعت السيارة العراقية طريقها بشكلٍ طبيعي نحو الداخل السوري".

وأكد أنّ "هذه التصرفات الفردية لا تعبّر بأيّ شكلٍ عن قيم وأخلاق الشعب السوري، الذي يكنّ كلّ الاحترام والتقدير لأشقّائه العراقيين، وأنّ الدولة السورية دولة قانون ومؤسسات تتعامل بحزمٍ وعدالة مع أيّ تجاوز".

ورداً على حكم الإعدام بحق شاب سوري متهم بالتعاون مع داعش التكفيري الارهابي في محكمة النجف، أظهر مقطع فيديو متداول، قيام بعض السوريين بالاعتداء على زوار عراقيين في معبر البوكمال الحدودي السوري، ومصادرة جوازاتهم.

وكان قد نشر مقطع الفيديو، احتوى على ألفاظ نابية ومخلة بالآداب العامة، تلفّظ بها معتدي سوري بحق الزوّار العراقيين.

انتهى / 232