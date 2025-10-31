الحشد يعتقل عناصر للموساد الصهيوني بينهم سوريون في الديوانية العراقية

ذكرت المصادر أن استخبارات هيئة الحشد الشعبي نفذت عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على الشبكة داخل أحد المساكن المؤجرة في مركز المحافظة، وضبطت بحوزتهم خرائط وصوراً توثق مواقع ونقاط أمنية في محافظتي النجف الأشرف والديوانية.

وفقا لما أفادته وكالة أهل البيت (ع) للأنباء ـ ابنا ـ أكدت مصادر أمنية، عن اعتقال شبكة تجسسية إسرائيلية مكونة من أربعة سوريين في محافظة الديوانية، يقودها شخص يُدعى "لورنس"، كانت تعمل على جمع معلومات عن مواقع أمنية حساسة.

وأضافت أن "التحقيقات الأولية كشفت ارتباط المتهمين بجهة خارجية تعمل على جمع معلومات أمنية لصالح إسرائيل"، مشيرةً إلى أن "الموقوفين نُقلوا إلى جهة مختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أحكام القوانين النافذة".

