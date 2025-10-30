تقرير مصور/ عالم شيعي تنزاني يشارك في المؤتمر الوطني للسلام قبيل الانتخابات العامة لعام 2025

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ شارك كبير مشايخ الطائفة الشيعية في تنزانيا، المولانا الشيخ هميدي جلالا، في المؤتمر الوطني للسلام الذي أُقيم قبيل الانتخابات العامة لعام 2025، وذلك في مركز جوليوس نيريري الدولي للمؤتمرات (JNICC) بمدينة دار السلام. وقد حضر المؤتمر عدد من القادة الدينيين والحكوميين، وكان على رأسهم ضيف الشرف، معالي الأستاذ الدكتور كيتيلا ألكسندر مكومبو، وزير الدولة في مكتب الرئيس لشؤون التخطيط والاستثمار.