مدرسة "وارث الأنبياء" القرآنية ترعاها العتبة الحسينية في اسلام أباد تهدف لنشر ثقافة الكتاب المجيد

تعدّ المدرسة القرآنية هذه من المؤسسات التعليمية المتميزة في باكستان، إذ تمنح طلبته شهادات دراسية تؤهّلهم لإكمال دراستهم الثانوية والجامعية، كما يضمّ أقساماً داخليةً متكاملةً تُوفّر السكن والرعاية للطلبة القادمين من مختلف المدن والأقاليم الباكستانية.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ تأسست مدرسة "وارث الأنبياء" القرآنية برعاية مباشرة من قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة في العاصمة الباكستانية "اسلام أباد"، ليكون منارة قرآنية تهدف إلى نشر ثقافة القرآن الكريم وتعليم معانيه وفق منهج أهل البيت (عليهم السلام).

وزار وفد العتبة الحسينية المقدسة مدرسة "وارث الأنبياء" القرآنية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وهي إحدى المراكز التعليمية التي تعمل تحت رعاية العتبة الحسينية ، وتُعنى بتدريس القرآن الكريم والعلوم الدينية والتربوية.



وتأسست مدرسة "وارث الأنبياء" القرآنية برعاية مباشرة من قسم الشؤون الدينية في العتبة الحسينية المقدسة، ليكون منارة قرآنية تهدف إلى نشر ثقافة القرآن الكريم وتعليم معانيه وفق منهج أهل البيت (عليهم السلام)، وقد أصبحت اليوم من أبرز المؤسسات التعليمية الدينية في باكستان.



وضم الوفد كلاً من مدير مركز "بِينه" للأمن الفكري الشيخ علي القرعاوي، ومدير مركز الإعلام الدولي الأستاذ حيدر المنكوشي، إلى جانب عدد من الإعلاميين في العتبة الحسينية المقدسة، الذين اطلعوا على سير العملية التعليمية والبرامج القرآنية في المعهد.



وفي تصريحٍ له، أوضح الأستاذ حيدر المنكوشي أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز التواصل مع المشاريع التعليمية والثقافية التابعة للعتبة الحسينية في مختلف الدول، مشيدًا بما تقدمه المدرسة من جهود متميزة في رعاية الناشئة وتخريج طلبة يحملون الفكر القرآني الأصيل.



وأضاف المنكوشي أن العتبة الحسينية ماضية في دعم المشاريع القرآنية والتعليمية في باكستان وغيرها، باعتبارها من أهم وسائل بناء الإنسان ونشر القيم الرسالية والإنسانية التي دعا إليها الإمام الحسين (عليه السلام).

