إعلان النفير العام والتأكيد على الجهوزية لمواجهة أي تهديدات من قبل أعداء اليمن

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ احتشدت قبائل مديرية الزيدية في محافظة الحديدة، في وقفة مسلحة لإعلان النفير العام والتأكيد على الجهوزية لمواجهة أي تهديدات من قبل أعداء الوطن، تحت شعار "وفاء لدماء الشهداء.. التعبئة مستمرة والجهوزية عالية".

وهتف المشاركون في الوقفة التي تقدمها وكيل المحافظة المساعد غالب حمزة، وقائد المحور الشمالي اللواء فاضل الضياني، بالشعارات المعبرة عن الاصطفاف والتلاحم، والاستعداد للتوجه إلى ميادين الجهاد دفاعا عن الوطن ونصرة فلسطين.. مؤكدين جهوزيتهم لتنفيذ توجيهات القيادة لمواجهة أي مستجدات.

وفي الوقفة عبر الشيخ محمد خمجان عن الفخر والاعتزاز بمواقف أبناء الشعب اليمني المعبرة عن الانتماء للدين والعروبة بالانتصار للقضية الفلسطينية والاستمرار في مسار التعبئة العامة ضمن خيارات الإسناد والمضي باتجاه حشد الدعم للتصدي لمخططات أعداء الأمة.

فيما أوضح نائب مسؤول قطاع الإرشاد - مدير مدارس جيل القرآن بالمحافظة علي القديمي أن هذه الوقفات تأتي ضمن أنشطة التعبئة العامة للاستعداد لمواجهة أي تهديدات، وترسيخ الوعي تجاه العدو الحقيقي للأمة.

وحيا تفاعل قبائل مديرية الزيدية وكافة مديريات حارس البحر الأحمر واستمرار نفيرهم ودعمهم للأنشطة التعبوية استعدادا لخوض معركة الدفاع عن الوطن وفلسطين ومقدسات الأمة ضد العدو الصهيوني والأمريكي ومن لف لفهم من العملاء في دول المنطقة.

وأكد بيان صادر عن الوقفة، المضي في تعزيز أنشطة التعبئة العامة والنفير ورفع الجاهزية نصرة لغزة والأقصى وكل فلسطين، ومواجهة كل مساعي الأعداء ومخططاتهم الرامية إلى استباحة المنطقة والأمة.

وجدد العهد لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالثبات على خط الجهاد والمضي على درب الشهداء العظماء الذين بذلوا أرواحهم في المعركة المقدسة، وعلى رأسهم الشهيد الجهادي الفريق الركن محمد الغماري وكل شهداء اليمن وفلسطين ولبنان وإيران والعراق.

كما أكد البيان أن أبناء مديرية الزيدية لن يتراجعوا أو يميلوا عن الذود عن الوطن والوقوف الى جانب القوات المسلحة والمشاركة في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.. لافتا إلى أن الجميع يقفون سدا منيعا في مواجهة كل من يعمل لصالح الأعداء داخلياً وخارجياً.

وأشار إلى استمرار إعداد العدة والتعبئة بوتيرة أكبر وعزم أقوى، ورفع الجاهزية لمواجهة كل مؤامرات الأعداء التي تستهدف اليمن ومقدسات الأمة العربية والإسلامية.. محذراً العدو الأمريكي والإسرائيلي وأدواتهم ومرتزقتهم في المنطقة من أي تصعيد.

وأوضح أن القوات المسلحة في حالة رصد ومتابعة دائمة ورهن إشارة القيادة في أي وقت لمواجهة أي تطورات.. داعياً الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على الجبهة الداخلية، والجهات المختصة إلى إنزال أقسى العقوبات بحق المتورطين في الخيانة والعمالة خدمةً للأعداء.

وعبر البيان عن الاعتزاز بصمود وثبات الأشقاء في فلسطين وغزة.. مخاطبا اياهم بالقول "لستم وحدكم ولن تكونوا وحدكم"، وأن الدعم والمساندة مستمران كما كانا سابقاً خلال الجولة الماضية.

ودعا كافة القبائل اليمنية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي، ورفع وتيرة التعبئة والتحشيد، وترسيخ حالة الجهوزية دفاعا عن الثوابت والمبادئ، وتحصيناً للجبهة الداخلية.

تخللت الوقفة التي حضرها مدير أمن المنطقة الشمالية العقيد صادق مصلح، ومديرا مديريتي الزيدية حسن الأهدل، والمنيرة بكر مهدلي، وقيادات قضائية ومحلية وتعبوية، قصيدة للشاعر عمر الحشيبري.

