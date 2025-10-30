مقتل وإصابة 3 في استهداف قوات قسد لقوات الحكومة السورية في شرقي حلب

استهدفت قوات 'قسد' إحدى نقاط انتشار قوات الحكومة السورية في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه ما أدى لاستشهاد جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أفادت وزارة الدفاع السورية، بأن قوات "قسد" استهدفت بصاروخ موجه إحدى نقاط انتشار الجيش السوري في محيط سد تشرين شرقي محافظة حلب ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" بيانا صادرا عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية جاء فيه: "قوات 'قسد' استهدفت إحدى نقاط انتشار قوات الحكومة السورية في محيط سد تشرين شرقي حلب بصاروخ موجه ما أدى مقتل جنديين وإصابة ثالث بجروح خطيرة".

وأضاف البيان: "قوات "قسد" تجدد رفضها جميع التفاهمات والاتفاقات السابقة وتضرب بها عرض الحائط من خلال استهداف نقاط الجيش وقتل أفراده".

وكانت الحكومة السورية قد وقعت اتفاقا مع "قسد" في 10 مارس 2025، كإطار مبدئي يهدف إلى دمج مؤسسات "قسد" العسكرية والمدنية ضمن الدولة السورية، مع ضمان حقوق جميع السوريين والمجتمع الكردي كمكون أصيل.

