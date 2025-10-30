المالكي: الانتخابات المقبلة هي التحدي الأكبر وتختلف عن سابقاتها بأنها ستكون الفاصلة

قال المالكي، في تصريحات له، إن: "المعركة التي تدور رحاها في أكثر من منطقة حقيقتها هي بروز الشيعة ليكونوا محوراً منافساً يمتلك الطاقات المادية والاقتصادية والرجال والتأريخ وكل مقومات القوة".

وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ أكد رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة هي التحدي الأكبر وتختلف عن سابقاتها بأنها ستكون الفاصلة.

وقال المالكي، في تصريحات له، إن: "المعركة التي تدور رحاها في أكثر من منطقة حقيقتها هي بروز الشيعة ليكونوا محوراً منافساً يمتلك الطاقات المادية والاقتصادية والرجال والتأريخ وكل مقومات القوة".

وأضاف أن "استهداف الجمهورية الإسلامية يأتي لكونها أحد أهم الأقطاب أو المراكز الشيعية وكذلك العراق ولبنان واليمن".

وتابع المالكي، أن "المشروع الصهيوني يهدف إلى تحويل الدول المحيطة بالكيان الغاصب إلى دويلات صغيرة لا تقوى على المواجهة".

وشدد على، أنه "يجب الوقوف بوجه منع عودة الإرهابيين ممن ارتكبوا الجرائم ضد العراقيين وسفكوا دماء الأبرياء".

وأشار المالكي إلى، أن "مجلس النواب لم يستكمل لغاية الآن التشريعات القانونية ويعمل بقوانين النظام المقبور والنظام الملكي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد: "نريد عراقاً قوياً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يهاب ويحترم من قبل الدول".

...............

انتهاء / 232