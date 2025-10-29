الرئيسية الوسائط المتعدده صور تقرير مصور / مشاهد حزينة من وداع شهداء اليوم في غزة وفقا لما أفادته وكالة أنباء أهل البيت (ع) الدولية ــ أبنا ــ مشاهد حزينة من وداع شهداء اليوم في غزة. 29 أكتوبر 2025 - 15:03 رمز الخبر: 1744266 سمات تقرير مصور مشاهد حزينة غزه اخبار ذات صله تقرير مصور/ إقامة ندوة بعنوان "دراسة أوضاع الشيعة في تونس" في المجمع العالمي لأهل البيت (ع) تقرير مصور / مشاهد من تشييع الشّهيدين الشقيقين حسن وحسين سليمان في بلدة البياض جنوب لبنان تقرير مصور/ تنظيم ورشة عن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بكربلاء تقرير مصور/ إقامة ندوة قرآنية في جامعة جابر بن حيان بالكوفة تقرير مصور/ إقامة مهرجان العفاف لتكريم الطالبات المرتديات للعباءة الزينبية في مدينة الكوت العراقية تقرير مصور/ الاحتفال المبارك بمولد السيدة زينب (ع) في حرمها الطاهر بالعاصمة السورية تقرير مصور/ احتفال بهيج بمولد السيدة زينب (ع) في حسينية المصطفى بمدينة هاميلتون بكندا
