بعد فشل الهدنة مع أفغانستان.. باكستان تعلن انها ستتخذ خطوات لازمة لحماية مواطنيها

أعلنت باكستان فشل مفاوضات الهدنة مع أفغانستان في إسطنبول "لعدم تقديم الجانب الأفغاني ضمانات".

أعلنت باكستان، اليوم الأربعاء، أنّ المفاوضات الرامية إلى التوصّل إلى هدنة دائمة مع أفغانستان "فشلت في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي"، محذّرةً من أنّها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها.

وأضاف وزير الإعلام الباكستاني، عطا الله تارار، في منشورٍ على منصة "أكس"، أنّ المفاوضات التي استمرّت 4 أيام بوساطة قطرية تركية مشتركة في إسطنبول لم تثمر عن ضمانات من الجانب الأفغاني.

كما اعتبر أنّ "الجانب الأفغاني لم يقدّم أيّ ضمانات، واستمر في الانحراف عن القضية الأساسية ولجأ إلى ألاعيب إلقاء اللوم والمراوغة والحيل.. وبالتالي، فشل الحوار في التوصّل إلى أيّ حلّ عملي".

بالمقابل، لم يصدر في الحال عن أفغانستان أيّ تعليق على هذا التصريح.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت أمس الثلاثاء، بانتهاء المحادثات بين إسلام آباد وكابول في إسطنبول، الهادفة إلى تحقيق هدنة طويلة الأمد، من دون التوصّل إلى قرار.

وفي السياق قالت مصادر أفغانية وباكستانية مطّلعة، إنّ الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصّل إليه في الدوحة، في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لكنهما لم يتمكّنا من التوصّل إلى أرضية مشتركة في جولة ثانية من المحادثات، توسّطت فيها تركيا وقطر في إسطنبول، وألقى كلّ منهما بالمسؤولية على الآخر في ذلك.

وكانت المحادثات تهدف إلى التوصّل لسلام دائم بين البلدين، بعد مقتل العشرات على حدودهما، في أسوأ أعمال عنف من هذا القبيل، منذ سيطرة طالبان على السلطة في كابول عام 2021.

